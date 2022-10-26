Джакарта, , 13:33 — REGNUM В полиции Индонезии рассказали, что мотивом женщины, пытавшейся прорваться через охрану президентского дворца с огнестрельным оружием, была встреча с президентом Джоко Видодо, сообщает CNN Indonesia.

Индонезия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Женщина пришла во дворец с целью встретиться с президентом, чтобы донести, что Индонезия ошибается, потому что в основе лежит не ислам, а идеология Панчасилы», — заявили на пресс-конференции в полицейском управлении Джакарты.

Напомним, женщина была арестована после попытки прорваться в президентский дворец в Джакарте 25 октября. Сотрудники охраны президента арестовали вооруженную женщину, которая пыталась проникнуть на территорию дворца.