Москва, , 13:33 — REGNUM Трёхсторонняя встреча президента России Владимира Путина с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном готовится. Об этом 26 октября сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Владимир Путин, Ильхам Алиев, Никол Пашинян Primeminister.am

«Мы уже говорили, что такая трехсторонняя встреча готовится. Мы надеемся, что она состоится», — сказал Песков.

Он добавил, что о времени и месте встречи будет сообщено позже.

Ранее сообщалось, что Путин пригласил Пашиняна и Алиева на трёхстороннюю встречу в Россию.