Москва, 26 октября 2022, 13:33 — REGNUM Трёхсторонняя встреча президента России Владимира Путина с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном готовится. Об этом 26 октября сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Владимир Путин, Ильхам Алиев, Никол Пашинян
Владимир Путин, Ильхам Алиев, Никол Пашинян
Primeminister.am

«Мы уже говорили, что такая трехсторонняя встреча готовится. Мы надеемся, что она состоится», — сказал Песков.

Он добавил, что о времени и месте встречи будет сообщено позже.

Ранее сообщалось, что Путин пригласил Пашиняна и Алиева на трёхстороннюю встречу в Россию.