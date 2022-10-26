Песков рассказал о подготовке встречи Путина с Алиевым и Пашиняном
Москва, 26 октября, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Трёхсторонняя встреча президента России Владимира Путина с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном готовится. Об этом 26 октября сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Владимир Путин, Ильхам Алиев, Никол Пашинян
«Мы уже говорили, что такая трехсторонняя встреча готовится. Мы надеемся, что она состоится», — сказал Песков.
Он добавил, что о времени и месте встречи будет сообщено позже.
Ранее сообщалось, что Путин пригласил Пашиняна и Алиева на трёхстороннюю встречу в Россию.