Москва, , 13:32 — REGNUM Приговор ранее осужденной американской баскетболистке Бритни Грайнер не комментирует администрация президента России. Об этом 26 октября заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Решения суда, вы знаете, мы не комментируем — это первое», — сказал представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос.

При этом Песков отметил, что российская сторона всегда говорила, что все контакты по возможности обменами заключёнными должны проходить исключительно «в условиях полной герметичности информационной и тишины».

Как сообщало ИА REGNUM, в начала августа Химкинский суд приговорил гражданку США Грайнер к девяти годам колонии со штрафом в 1 миллион рублей по обвинению в контрабанде и хранении наркотических средств