Москва, , 13:31 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин проведёт постоянное совещание с членами Совета безопасности России. Об этом 26 октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Владимир Путин Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

По его словам, совещание пройдёт в среду, 26 октября, «в начале второй или во второй половине дня». В мероприятии примут участие постоянные члены Совбеза России, уточнил Песков.

Он добавил, что после этого у Путина возможны ещё мероприятия, информация о них появится дополнительно.

Также пресс-секретарь рассказал, что президент России будет готовится к участию в заседании дискуссионного клуба «Валдай» 27 октября. Глава государства выступит с обширной речью и ответит на вопросы участников.