Москва, 26 октября, 2022, 13:31 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин проведёт постоянное совещание с членами Совета безопасности России. Об этом 26 октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Владимир Путин

По его словам, совещание пройдёт в среду, 26 октября, «в начале второй или во второй половине дня». В мероприятии примут участие постоянные члены Совбеза России, уточнил Песков.

Он добавил, что после этого у Путина возможны ещё мероприятия, информация о них появится дополнительно.

Также пресс-секретарь рассказал, что президент России будет готовится к участию в заседании дискуссионного клуба «Валдай» 27 октября. Глава государства выступит с обширной речью и ответит на вопросы участников.