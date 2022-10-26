Ростов-на-Дону, 26 октября, 2022, 13:31 — ИА Регнум. Капитальный ремонт Дворца спорта в Ростове-на-Дону — главную гандбольную площадку команды «Ростов-Дон», отремонтируют более чем за 1,6 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Galka.if.ua Гандбол

Заказчиком выступает спортивная школа олимпийского резерва № 8 имени Виктора Понедельника. Заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 10 ноября. Итоги торгов проведут 15 ноября.

Капитальный ремонт предполагается завершить в декабре 2025 года.