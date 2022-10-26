Москва, 26 октября, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Россия намерена побудить мир к активному воспрепятствованию применения «грязной бомбы» Киевом, поэтому продолжит предупреждать об этой угрозе мировую общественность. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 26 октября журналистам.

Василий Иванов ИА REGNUM Дмитрий Песков

Россия располагает информацией о подготовке киевским режимом террористической диверсии с «грязной бомбой». Угроза её применения существует, подчеркнул он.

«И мы энергично продолжим доводить нашу точку зрения до мировой общественности с тем, чтобы побудить их к активным действиям в плане воспрепятствования такому безответственному поведению киевского режима», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, о планах Киева применить «грязную бомбу» и обвинить в этом Москву ранее заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Речь идёт о контейнере с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества, при подрыве которого радиоактивное вещество распыляется ударной волной. В результате происходит радиоактивное загрязнение местности.

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