Кемерово, , 13:32 — REGNUM В Кемеровской области, чтобы наладить выпуск деталей, которые ранее приобретали за рубежом, в механическом цехе компании «ЕВРАЗ ЗСМК» запустят новые станки. Об этом сообщили в правительстве региона.

В Кузбассе запускают оборудование для импортозамещения Правительство Кемеровской области

«В современной ситуации в соответствии с поручением губернатора Сергея Цивилева особое внимание уделяется импортозамещению, — прокомментировал министр промышленности и торговли Кузбасса Леонид Старосвет. — Это позволяет кузбасским предприятиям сэкономить на приобретении необходимой продукции, развивает производство и экономику региона».

Отмечается. что оборудование позволит сократить дефицит поставок запасных частей, расширить ассортимент продукции, повысить качество изготовляемых деталей и увеличить производительность труда. Вложения в проект — около 200 млн рублей. В механическом цехе будут установлены восемь современных станков для изготовления деталей и запчастей для металлургического оборудования. Четыре токарных станка уже запущены в работу.