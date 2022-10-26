Челябинск, 26 октября, 2022, 13:26 — ИА Регнум. В Челябинске на улице 40-летия Победы создана прогулочная зона. Она пролегает от ул. Братьев Кашириных до Университетской набережной, написала в своём телеграм-канале глава города Наталья Котова.

ИА REGNUM Челябинск

Здесь обустроили велодорожки, спортивные зоны, тротуары и т.д. также смонтировано современное светодиодное освещение, высажены ели, липы, шаровидные ивы, туи, кусты кизильника и можжевельника.

Общая протяжённость пешеходной улицы составляет 450 метров, а ширина — почти 40 м.