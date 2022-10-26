Омск, , 13:26 — REGNUM 18,5 млн рублей выделено из бюджета Омской области авиакомпании «Red Wings» на региональные авиаперевозки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Самолёт авиакомпании Red Wings Александр Полегенько © ИА REGNUM

Ранее на получение субсидии поступило четыре заявки на осуществление региональных авиаперевозок в третьем квартале 2022 года. Только одна заявка, как отмечается, соответствовала заявленным требованиям.

В настоящее время авиакомпания «Red Wings» выполняет полёты по трём субсидируемым маршрутам из Омска в Екатеринбург, Казань и Минеральные воды.

«Размер предоставляемых субсидий составляет 18,5 млн рублей. За счет того, что указанные маршруты субсидируются из областного бюджета, омские пассажиры смогут покупать билеты по более выгодной цене», — добавили в правительстве.