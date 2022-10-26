Москва, , 13:24 — REGNUM В проекте федерального бюджета на 2023−2025 годы предусмотрено более 3,3 трлн рублей на поддержку нуждающихся семей с детьми. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 октября, об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов в Госдуме.

Антон Силуанов Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Более 3,3 трлн рублей пойдут на поддержку нуждающихся семей с детьми», — сказал Силуанов.

По его словам, объем «детского» бюджета в 2023 году вырастет по сравнению с 2022 годом почти на 1 трлн рублей, ежегодный его объем составит более 2,5 трлн рублей.

Кроме того, в бюджете заложены средства на индексацию пенсий, ежемесячных выплат инвалидам, ветеранам, чернобыльцам, увеличение материнского капитала.

Как ожидается, с 1 января 2023 года будет выплачиваться универсальное пособие на детей.