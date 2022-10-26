Москва, 26 октября, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин не направлял новому премьеру Великобритании Риши Сунаку поздравительную телеграмму, сообщил 26 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Пресс-секретарь пояснил, что телеграмма не была направлена, поскольку Великобритания входит в список недружественных стран.

«Вы знаете, что Великобритания сейчас относится к категории недружественных стран, — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов. — Поэтому нет, телеграмма не была отправлена».