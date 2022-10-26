Тамбов, , 13:24 — REGNUM В Тамбовской области депутаты обратились к финансовым организациям с просьбой поддержать мобилизованных граждан и участников специальной военной операции. Парламентарии Тамбовской областной Думы во главе с председателем Евгением Матушкиным предлагают, в частности, банкам наполовину снизить обязательства военнослужащих по кредитам и приостановить начисление процентов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента.

Частичная мобилизация в России Иван Шилов © ИА REGNUM

В обращении депутатов, опубликованном на сайте областной Думы, говорится, что «в целях успешного проведения специальной военной операции, решения всех её задач необходимо объединение усилий каждого уровня публичной власти, предпринимательского сообщества и граждан» России. И прежде всего это касается поддержки непосредственных участников специальной военной операции.

Председатель парламента Евгений Матушкин поясняет, что в настоящее время действуют различные федеральные и региональные меры государственной поддержки для участников спецоперации и членов их семей. Активную помощь оказывают бизнесмены, руководители предприятий и «простые граждане», перечисляя дневной заработок на помощь «нашим военнослужащим, которые борются с проявлениями нацизма и защищают суверенитет нашего государства».

«Депутаты Тамбовской областной Думы посчитали, что кредитные и некредитные финансовые организации в рамках своей компетенции могут поддержать участников спецоперации, уменьшив их долговую нагрузку. При поддержке главы Тамбовской области Максима Борисовича Егорова было подготовлено открытое обращение к руководителям таких организаций. Надеюсь, что эта инициатива будет поддержана», — отмечает председатель парламента Евгений Матушкин на своих официальных страницах в соцсетях.

В обращении депутаты предлагают кредитным и некредитным финансовым организациям, работающим в регионе, оказать поддержку лицам, призванным на военную службу по мобилизации в Вооружённые силы России, и лицам, принимающим участие в специальной военной операции, уменьшить на 50% суммы обязательств по кредитным договорам (договорам займа) и начисленным по ним процентам по состоянию на 1 ноября 2022 года, а также приостановить начисления процентов на оставшиеся суммы задолженности с 1 ноября 2022 года.

Полный текст обращения опубликован на сайте Тамбовской областной Думы.

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