Саратов, , 13:28 — REGNUM Депутаты Саратовской областной думы 26 октября приняли поправки в региональный закон о господдержке семей дружинников. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Дружинники Анна Алябьева © ИА REGNUM

В случае гибели дружинников во время участия в мероприятиях по охране общественного порядка члены семьи вправе получить единовременное денежное пособие. Ранее за такой помощью можно было обратиться в течение шести месяцев со дня гибели дружинника.

Поправки предусматривают право продления (восстановления) пропущенных по уважительной причине сроков подачи заявления. К уважительным причинам относятся: непрерывное лечение заявителя в течение не менее трех последних месяцев перед обращением, смерть других близких, установление родственной связи заявителя с погибшим или уточнение причин гибели дружинника. Также судом можно признать уважительными другие причины.

Напомним, закон о господдержке членов семей народных дружинников депутаты Саратовской облдумы приняли весной 2020 года. Членам семьи погибшего дружинника выплачивается единовременное денежное пособие в размере 300 тыс. рублей.

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