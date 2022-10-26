Мелитополь, , 13:20 — REGNUM Дополнительные меры безопасности для борьбы с террористами могут быть приняты властями Запорожской области. Об этом 26 октября рассказал врио губернатора региона Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия 24».

Антитеррор Israel Defense Forces

«Если будет необходимость, мы вынуждены будем вводить дополнительные меры, то, конечно же, мы будем расширять спектр мероприятий, которые могут препятствовать работе террористических или диверсионных групп, или просто сумасшедших, которые хотят создать где-то конфликт», — сказал он.

При этом врио губернатора региона уточнил, введение в области военного положения практически не отразилось на жизни мирных жителей.

«Идёт мирная жизнь, но с оттенком террористических событий, которые происходят со стороны киевского режима. Комендантский час у нас есть, но он не увеличился», — пояснил Балицкий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что руководство вооружённых формирований нацистского киевского режима создаёт из города Запорожье ещё один Мариуполь, создавая в городских промзонах укрепрайоны, как на «Азовстали», и завозя туда тысячи наёмников