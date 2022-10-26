Москва, 26 октября, 2022, 13:19 — ИА Регнум. Российские специалисты разрабатывают национальную систему защиты от DDoS-атак. Об этом в ходе форума «Спектр-2022» заявил директор центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования Главного радиочастотного центра Сергей Хуторцев.

Nasanbuyn Схема DDoS-атаки

«Планируется расширить возможности нашей системы ТСПУ [технические средства противодействия угрозам] — системы активного противодействия по DDoS-атакам, создать глобальную национальную систему противодействия DDoS-атакам. Последние события показали, что мы уже достаточно эффективно с этой функцией справляемся. Но нужно обеспечить более многоуровневый мониторинг и отражение более сложных, специфичных атак», — сказал Хуторцев.

Он представил презентацию, согласно которой национальная система появится в 2024 году.