Москва, 26 октября, 2022, 13:19 — ИА Регнум. Власти Китая будут твердо защищать свой суверенитет и территориальную целостность страны, ни одно государство не вправе выступать судьей по тайваньскому вопросу. Об этом 26 октября заявил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.

Иван Шилов ИА REGNUM КНР и Тайвань

«Китай выступает категорически против сепаратистских сил, выступающих за «независимость Тайваня», а также против внешнего вмешательства. Ни одна страна не вправе выступать судьей по тайваньскому вопросу», — сказал он РИА Новости.

Посол добавил, что Пекин и впредь будет твердо защищать государственный суверенитет и территориальную целостность Китая.