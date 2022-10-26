Москва, 26 октября, 2022, 13:19 — ИА Регнум. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны Китая Вэй Фэнхэ провели переговоры, сообщает 26 октября телеграм-канал российского оборонного ведомства.

Фото сайта government.ru Сергей Шойгу

Беседа состоялась с помощью видеоконференцсвязи. Темой переговоров стала ситуация на территории б. УССР. Шойгу довёл до коллеги озабоченность по поводу возможных провокаций со стороны Киева, который может применить «грязную бомбу».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сергей Шойгу поговорил с министром обороны Индии Раджнатхом Сингхом.