Воронеж, 26 октября, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Меру пресечения в отношении бывшего ректора Воронежского государственного технического университета (опорного вуза) изменил Ленинский районный суд Воронежа. Решение было принято 25 октября, сообщили в суде.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Суд отправил фигуранта под домашний арест до 25 декабря. Ему запрещено покидать дом без разрешения суда, общаться можно только с родственниками и представителями защиты, также нельзя пользоваться почтой.

Как сообщало ИА REGNUM, теперь уже бывший ректор ВГТУ Сергей Колодяжный был арестован в марте 2020 года по подозрению в присвоении более 58 млн рублей путём оформления необоснованных выплат и премий сотрудникам. Отметим, что в настоящее время дело в его отношении рассматривается судом.