* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 13:23 — REGNUM Афганистану нужна новая конституция, принято решение о её разработке, заявил официальный представитель правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихулла Муджахид.

Афганистан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По словам Муджахида, нынешние законы — наследство прошлого, но сегодня Афганистан нуждается в новой конституции. Ряд экспертов в области права утверждает, что с разработкой новой конституции будет определена перспектива политического и социального положения общества.

В беседе с Radio Key представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сообщил о решении руководства радикального движения разработать проект новой конституции.

Он добавил: «Многие законы были унаследованы от предыдущих режимов, но единый и свободный от войн Афганистан нуждается в новой конституции».

Последняя конституция Афганистана была утверждена Лойя джиргой в 2004 году. Она действовала до 15 августа 2021 года, пока не была приостановлена после падения республиканского правительства.

Читайте также: Афганистан живёт практически без закона — Shafaqna