Ереван, , 13:16 — REGNUM Руководство Армении не обсуждает вопрос, нужно ли выходить из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), хотя от ОДКБ ждут реакции на приграничный конфликт с Азербайджаном. Об этом 26 октября заявил журналистам спикер парламента Армении Ален Симонян.

ОДКБ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы ждём реакции ОДКБ, и она должна быть на данном этапе политической. В дальнейшем, если выяснится, что ОДКБ решила выйти из региона, то мы можем встать перед фактом», — сказал Симонян.

Он заявил, что у Еревана всё меньше времени на принятие решений. Спикер парламента подчеркнул, что Армения больше не может сделать «шаг назад», он надеется на понимание ситуации «основным союзником», а также в ОДКБ.

Напомним, с 13 по 14 сентября на границе Армении и Азербайджана шли бои. Ереван заявил об «атаке» на армянскую территорию. Регион посетила миссия ОДКБ для того, чтобы разобраться в произошедшем. Ситуация осложняется тем, что граница между странами не демаркирована. Генсек Организщации Станислав Зась сообщил армянскому правительству предварительные итоги работы миссии.