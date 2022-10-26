Москва, , 13:15 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин 26 октября проведёт совещание с членами Совбеза РФ. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Совещание Путина с постоянными членами Совбеза РФ Kremlin.ru

«Президент в начале второй или во второй половине дня планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, нашего Совбеза», — сказал Песков.

Помимо этого, российский лидер в течение дня проведёт ряд других мероприятий, в числе которых — выступление перед главами делегаций заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.