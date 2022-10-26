Песков анонсировал совещание Путина с Совбезом РФ
Москва, 26 октября, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин 26 октября проведёт совещание с членами Совбеза РФ. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Kremlin.ru
Совещание Путина с постоянными членами Совбеза РФ
«Президент в начале второй или во второй половине дня планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, нашего Совбеза», — сказал Песков.
Помимо этого, российский лидер в течение дня проведёт ряд других мероприятий, в числе которых — выступление перед главами делегаций заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.