Бывший военный комиссар Удмуртии назначен советником главы региона
Ижевск, 26 октября, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Советником главы Удмуртии назначен бывший военный комиссар республики Александр Комлев. Соответствующий указ подписал руководитель региона Александр Бречалов, документ опубликован на портале республиканского правительства.
Указ был подписан 12 октября, на работу в новой должности Комлев вышел 13 октября. Однако указ был опубликован лишь 26 октября.
Как сообщало ИА REGNUM, накануне Бречалов говорил, что республика выполнила в полном объеме задачи частичной мобилизации. Повестки жителям республики не разносят уже с субботы, 22 октября, 23 октября состоялась последняя отправка мобилизованных в военную часть для прохождения обучения.
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