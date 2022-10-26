Ижевск, 26 октября, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Советником главы Удмуртии назначен бывший военный комиссар республики Александр Комлев. Соответствующий указ подписал руководитель региона Александр Бречалов, документ опубликован на портале республиканского правительства.

Иван Шилов, ИА REGNUM Кадровые назначения

Указ был подписан 12 октября, на работу в новой должности Комлев вышел 13 октября. Однако указ был опубликован лишь 26 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне Бречалов говорил, что республика выполнила в полном объеме задачи частичной мобилизации. Повестки жителям республики не разносят уже с субботы, 22 октября, 23 октября состоялась последняя отправка мобилизованных в военную часть для прохождения обучения.

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