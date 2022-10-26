Красноярск, 26 октября, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Глава Красноярска Владислав Логинов избран председателем Совета муниципальных образований Красноярского края. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Красноярск

Отметим, что 26 октября в Красноярске проходит съезде Совета муниципальных образований региона.

Ранее должность председателя Совета муниципальных образований края занимал Сергей Ерёмин, который в августе 2022 года назначен заместителем губернатора.

Как сообщало ИА REGNUM, пост мэра Красноярска Владислав Логинов занял с 16 сентября 2022 года.