Улан-Удэ, , 13:13 — REGNUM Власти Бурятии отправили гуманитарную помощь именному батальону «Байкал», который формируется добровольцами из республики, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Обучение бойцов батальона «Байкал» Телеграмм-канал «Боевое Братство» Бурятии

По словам главы региона Алексея Цыденова, в груз вошли термобельё, сапоги с вкладышем, обувь, одежда, перчатки, шапки флисовые и так далее. Вещи были куплены на средства республиканского бюджета.

Напомним, именное подразделение было создано для участия в специальной военной операции. Бойцы батальона проходили подготовку в одной из войсковых частей на территории Нижегородской области.

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