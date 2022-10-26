Улан-Удэ, 26 октября, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Власти Бурятии отправили гуманитарную помощь именному батальону «Байкал», который формируется добровольцами из республики, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Телеграмм-канал «Боевое Братство» Бурятии Обучение бойцов батальона «Байкал»

По словам главы региона Алексея Цыденова, в груз вошли термобельё, сапоги с вкладышем, обувь, одежда, перчатки, шапки флисовые и так далее. Вещи были куплены на средства республиканского бюджета.

Напомним, именное подразделение было создано для участия в специальной военной операции. Бойцы батальона проходили подготовку в одной из войсковых частей на территории Нижегородской области.

Читайте также: Бойцы батальона «Байкал» проходят обучение в Нижегородской области