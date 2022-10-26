Стокгольм, 26 октября, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Лидер Шведских демократов Йимми Окессон считает, что в Швеции произошли кардинальные изменения, когда недавно к власти в стране пришло новое правительство. Об этом он заявил в своем выступлении в риксдаге, передает телеканал SVT.

Sverigedemokraternav Йимми Окессон

Так, политик считает, что экономическая ситуация в Швеции остается неопределенной, а также из-за безответственной политики, которую, по его мнению, в последние десятилетия проводят как правые, так и левые правительства.

«Бесхозяйственность была заметно ощутимой. Теперь мы стоим здесь с гигантскими проблемами, которые новое правительство вместе со Шведскими демократами имеет четкое стремление решить. Мы четыре партии, которые полны решимости сломить и обратить вспять эту тенденцию», — сказал Окессон.

«Произошла смена парадигмы в миграционной политике. Швеция переходит от безответственности и отсутствия требований к порядку, разумности и здравому смыслу», — добавил Окессон.