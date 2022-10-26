Симферополь, 26 октября, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Движение грузового транспорта по автомобильной части Крымского моста может быть пущено не ранее 1 декабря 2022 года. Об этом сообщили 26 октября в Минтрансе России.

Марина Каширская ИА REGNUM У паромной переправы

В настоящее время, пояснили в Минтрансе, есть три варианта отправки грузов через Керченский пролив — посредством паромной переправы, железнодорожным транспортом, а также по альтернативному наземному автодорожному пути через Таганрог и Джанкой.

Как сообщало ИА REGNUM, Керченская паромная переправа возобновила работу с 9 октября после теракта на Крымском мосту. 26 октября Минтранс сообщил об определении перечня приоритетных для отправки паромами через Керченский пролив грузов — это скоропортящиеся товары, социально значимые продовольственные и непродовольственные грузы, фармацевтическая продукция. Решение принято в связи с длительным временем ожидания погрузки на паромы.