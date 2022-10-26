Москва, 26 октября, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин не поздравил нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака с его избранием на соответствующий пост. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

gov.uk Риши Сунак

«Нет», — сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос.

Он напомнил о том, что Великобритания на данный момент относится к категории недружественных стран: «Поэтому нет, телеграмма не была отправлена».