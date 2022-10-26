Уфа, , 13:11 — REGNUM Футбольный клуб «Уфа» отправил в отставку главного тренера Дениса Попова. Об этом 26 октября сообщает пресс-служба команды.

Эмблема футбольного клуба «Уфа» Anatol

«Мы благодарим Дениса Александровича за проделанную работу и желаем удачи в дальнейшем!» — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. Вместе с Поповым команду покинул тренер-аналитик Александр Тестоедов.

Напомним, Попов стал главным тренером «Уфы» в августе 2022 года. Под его руководством команда сыграла 11 матчей, в которых одержала три победы, три раза сыграла вничью и потерпела пять поражений.

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