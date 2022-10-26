Осло, 26 октября, 2022, 13:52 — ИА Регнум. В середине октября 35 исследователей из 13 учреждений на норвежском научно-исследовательском судне RV Kronprins Haakon отправились к северу от Шпицбергена, чтобы начать полярно-морскую программу GoNorth. Об этом сегодня, 26 октября, сообщает High North News.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Норвегия

Полярная экспедиция GoNorth, в состав которой входят 35 исследователей, техников и студентов, рассчитана на расширение знаний о северных водах Норвегии. Поход судна RV Kronprins Haakon проводится в том числе в соответствии с решением комиссии ООН по границам континентального шельфа. Лёд и сложные погодные условия ранее затрудняли сбор данных к северу от Шпицбергена, поэтому некоторые места не исследованы и знаний о них недостаточно.

В ходе экспедиции будут собраны данные из подземных недр при помощи сейсмических исследований и беспилотного подводного аппарата из центра глубоководных исследований Бергенского университета. Полученные данные того, сколько льда было в Арктике в исторических климатических условиях, поспособствует лучшему пониманию будущих изменений.

Отмечается, что данная экспедиция планировалась в течение пяти лет и объединяет 13 университетов и исследовательских институтов. Рейс в 2022 году является первым из трёх. В следующем году пунктом назначения является хребет Гаккеля, а в 2024 году — морские районы между Шпицбергеном и Гренландией.

Как сообщало ИА REGNUM, исследовательское судно Великобритании HMS Enterprise подошло ближе к Северному полюсу, чем любое другое судно Королевского флота в 2022 году. Судно, базирующееся на военно-морской базе Девонпорт, направилось в Арктику, пройдя в пределах 1000 миль от «вершины мира», чтобы обновить карты и научное понимание вод, которые всё чаще патрулируются военно-морским флотом.

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