Макеевка, ДНР, , 13:11 — REGNUM Вооружённые бандеровские формирования подвергли обстрелу город Макеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 26 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ ведёт обстрел Ministry of Defense of Ukraine

Отмечается, что обстрел Макеевки со стороны киевских нацистов был зафиксирован в 12:50 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено пять снарядов натовского калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов написал, что число пострадавших в результате взрыва у здания медиахолдинга «ЗаТВ» в Мелитополе Запорожской области увеличилось.