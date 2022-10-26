Вашингтон, 26 октября 2022, 13:10 — REGNUM Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила о том, что за Республиканскую партию страны голосует непонятно кто. Такое заявление она сделала в интервью The New York Times, которое было опубликовано 25 октября.
82-летняя Пелоси сделала этот комментарий во время кампании по сбору средств на Среднем Западе. Опросы общественного мнения показывают, что на стороне республиканцев перевес в несколько процентов.
Кроме того, сайт, посвященный анализу опросов общественного мнения, FiveThirtyEight дал республиканцам 80-процентный шанс получить контроль над Палатой представителей.