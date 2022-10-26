Барнаул, , 13:10 — REGNUM Предложение либеральных экспертов из РАНХиГС и Института Гайдара создать резервный фонд пенсионной системы категорически не поддерживает руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов. Корреспонденту ИА REGNUM он пояснил, что практического смысла и пользы в создании ещё одной институциональной надстройки в виде «резервного фонда пенсионной системы» нет:

Пенсионная реформа Иван Шилов © ИА REGNUM

«Напротив — «Справедливая Россия — За правду» предлагает в принципе упразднить Пенсионный фонд и выплачивать пенсии напрямую из бюджета (в условиях цифровизации экономики все необходимые возможности для этого, я уверен, есть). Да и саму постановку вопроса о необходимости создания такого фонда в целях продолжения выплаты пенсий «в случае форс-мажоров» считаю кощунственной.

Это когда в 90-х у власти в стране как раз находился Гайдар и его либеральная команда, которая сейчас окопалась в РАНХиГС и Институте, названном в его честь, такое происходило сплошь и рядом — сейчас же считаю даже мысли о возможности невыплаты нашим согражданам пенсий я считаю недопустимыми и уверен, что подобного нельзя допустить ни в коем случае, как бы не складывалась экономическая ситуация в стране».

Как сообщало ИА REGNUM, с предложением создания в России резервного фонда пенсионной системы выступили эксперты РАНХиГС и Института Гайдара в заключении на проект федерального бюджета на 2023–2025 гг. По их словам, это позволит «чётко регламентировать расчёт стоимости пенсионных баллов и сократит число льгот по страховым взносам, из-за которых снижается финансовая обеспеченность пенсионной системы».

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