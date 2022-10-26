Сочи, Краснодарский край, 26 октября, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Штормовое предупреждение из-за резкого ухудшения погоды объявлено в Сочи. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю 26 октября.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Морской порт Сочи

По данным кубанских синоптиков, с вечера 26 октября до вечера 27 октября в Сочи местами ожидаются сильные грозовые дожди, ночью и утром — с усилением ветра до 15-17 метров в секунду.

Жителям и гостям Сочи следует быть предельно внимательными и осторожными.