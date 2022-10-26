Москва, 26 октября, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Депутат Госдумы РФ, атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда («Единая Россия») назвал председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен воровкой за идею конфискации активов России.

Vsko.ru Николай Долуда

«Эти денежные средства принадлежат России, и распоряжаться этим фондом может только руководство РФ. Считаю, предложение главного гинеколога Европы, председателя Еврокомиссии подтверждает тот факт, что она самая настоящая воровка», — выразил мнение в своём телеграм-канале казачий генерал Николай Долуда.

ИА REGNUM сообщало, что ранее глава Еврокомиссии фон дер Ляйен заявила, что цель Евросоюза — не заморозить, а конфисковать российские активы в Европе, но для этого нужно подготовить юридическую базу. При этом она указала, что так ЕК якобы защищает «верховенство закона».