В Госдуме главу ЕК назвали воровкой за идею конфискации активов РФ
Москва, 26 октября, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Депутат Госдумы РФ, атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда («Единая Россия») назвал председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен воровкой за идею конфискации активов России.
«Эти денежные средства принадлежат России, и распоряжаться этим фондом может только руководство РФ. Считаю, предложение главного гинеколога Европы, председателя Еврокомиссии подтверждает тот факт, что она самая настоящая воровка», — выразил мнение в своём телеграм-канале казачий генерал Николай Долуда.
ИА REGNUM сообщало, что ранее глава Еврокомиссии фон дер Ляйен заявила, что цель Евросоюза — не заморозить, а конфисковать российские активы в Европе, но для этого нужно подготовить юридическую базу. При этом она указала, что так ЕК якобы защищает «верховенство закона».