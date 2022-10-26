Уфа, 26 октября, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Награды за проявленные мужество, отвагу и самоотверженность получили два участника спецоперации из Башкирии. Об этом 26 октября сообщает пресс-служба администрации Кармаскалинского района Башкирии.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

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Сообщается, что указом президента России Владимира Путина за отвагу и самоотверженность 22-летний воин Айдар Насыров был награжден орденом Мужества. Он в течение четырех месяцев принимал участие в спецоперации на территории б. УССР.

Отмечается, что доброволец Игорь Родин был награжден медалью министерства обороны России «За воинскую доблесть». В феврале 2022 года он в качестве добровольца был направлен на территорию б. УССР, где выполнял задачи спецоперации.

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