Санкт-Петербург, , 13:15 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга 26 октября одобрили в первом чтении проект бюджета города на 2023 годи плановый период 2024–2025 годов. Голосование по проекту прошло на очередном заседании парламента, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Законодательное собрание Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Основные положения бюджетного законопроекта депутатам представил губернатор Петербурга Александр Беглов. Глава Северной столицы рассказал, на какие цели будут потрачены средства и какие задачи будут выполнены в рамках бюджета.

В своём выступлении Беглов сделал акцент на развитие города, на модернизацию дорожной сети и городского общественного транспорта. Отдельное внимание губернатор уделил социальной сфере, строительству объектов здравоохранения и образования. В своей речи Беглов также поднял тему подготовки к зимнему периоду и улучшения городского благоустройства.

Основными положениями являются параметры бюджета города на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Так, в следующем году доходная часть бюджета составит 1,057 трлн рублей, расходная — 1,169 трлн рублей. Дефицит бюджета запланирован в объёме 112,9 млрд рублей.

В 2024 году показатели несколько возрастут. Доходы города увеличатся до отметки в 1,143 трлн рублей, расходы — до 1,179 трлн рублей. При этом дефицит сократится до 35,4 млрд рублей.

В 2025 году также ожидается рост. Доходная часть бюджета составит 1,197 трлн рублей, а расходная — 1,239 трлн рублей. Размер дефицита будет в объёме 42,2 млрд рублей.

За принятие проекта бюджета проголосовали 42 депутата, четверо воздержались, а против выступили трое парламентариев. На внесение поправок отводится семь дней.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге за три года введут 16 новых медицинских объектов и 62 школы