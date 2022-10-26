Санкт-Петербург, 26 октября, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга 26 октября одобрили в первом чтении проект бюджета города на 2023 годи плановый период 2024–2025 годов. Голосование по проекту прошло на очередном заседании парламента, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Основные положения бюджетного законопроекта депутатам представил губернатор Петербурга Александр Беглов. Глава Северной столицы рассказал, на какие цели будут потрачены средства и какие задачи будут выполнены в рамках бюджета.

В своём выступлении Беглов сделал акцент на развитие города, на модернизацию дорожной сети и городского общественного транспорта. Отдельное внимание губернатор уделил социальной сфере, строительству объектов здравоохранения и образования. В своей речи Беглов также поднял тему подготовки к зимнему периоду и улучшения городского благоустройства.

Основными положениями являются параметры бюджета города на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Так, в следующем году доходная часть бюджета составит 1,057 трлн рублей, расходная — 1,169 трлн рублей. Дефицит бюджета запланирован в объёме 112,9 млрд рублей.

В 2024 году показатели несколько возрастут. Доходы города увеличатся до отметки в 1,143 трлн рублей, расходы — до 1,179 трлн рублей. При этом дефицит сократится до 35,4 млрд рублей.

В 2025 году также ожидается рост. Доходная часть бюджета составит 1,197 трлн рублей, а расходная — 1,239 трлн рублей. Размер дефицита будет в объёме 42,2 млрд рублей.

За принятие проекта бюджета проголосовали 42 депутата, четверо воздержались, а против выступили трое парламентариев. На внесение поправок отводится семь дней.