Нью-Йорк, США, , 13:19 — REGNUM Специальный посланник ООН по мирному урегулированию конфликта в Сирии Гейр Педерсен, в ходе заседания Совета безопасности ООН, которое прошло 26 октября, назвал ряд проблем, с которыми сталкивается народ Сирии. Об этом сообщает Al-Arabiya.

Сирия Иван Шилов © ИА REGNUM

Педерсен отметил, что ситуация в стране резко ухудшилось с эпидемией холеры, жертвами которой стали как минимум 80 человек.

По его словам, ситуация является «критической», поскольку процесс политического урегулирования находится в «стратегическом тупике». В то же время, страна страдает от столкновений между конкурирующими группировками боевиков, налётов израильской авиации, а также — от активизации боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По оценке Педерсена, ООН видит своей первостепенной задачей проведение консультаций по реформированию конституции Сирии, что сделает возможным переговоры между правительством страны и оппозицией.