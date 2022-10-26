Ставрополь, 26 октября 2022, 13:03 — REGNUM Ставропольский край активно включился в производство необходимых для военнослужащих вещей, в том числе экипировки, нужных в быту предметов. Глава региона Владимир Владимиров поручил развернуть такие производства на базе предприятий промышленности края.
Среди продукции Ставрополья для обеспечения военнослужащих в зоне СВО станут рюкзаки, спальные мешки, термобелье, другие элементы военной экипировки.
Как сообщало ИА REGNUM, в городе Кисловодске наладили производство печек-буржуек для нужд ВС РФ.
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