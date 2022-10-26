Ставрополь, 26 октября, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Ставропольский край активно включился в производство необходимых для военнослужащих вещей, в том числе экипировки, нужных в быту предметов. Глава региона Владимир Владимиров поручил развернуть такие производства на базе предприятий промышленности края.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

Среди продукции Ставрополья для обеспечения военнослужащих в зоне СВО станут рюкзаки, спальные мешки, термобелье, другие элементы военной экипировки.

«Сегодня региональная экономика в состоянии наладить выпуск рюкзаков, спальных мешков, термобелья и иных предметов военного быта. Необходимая материально-техническая база и технологии для этого есть. Владимир Владимиров актуализировал задачу по развертыванию таких производств на базе ставропольских предприятий», — говорится в сообщении пресс-службы губернатора Ставрополья.

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