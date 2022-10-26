Херсон, 26 октября 2022, 13:02 — REGNUM ВСУ используют жителей, в том числе детей и подростков, для корректировок ударов по Херсону, об этом сообщил 26 октября в телеграм-канале заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
Он опубликовал оперативные видеокадры, на котором задержанный юноша 2005 года, снимавший и отправлявший видео с последствиями обстрела Херсона ракетами HIMARS в пронацистский паблик, объясняет — он «не знал, что это корректировка».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее херсонская полиция сообщила о задержании корректировщика, который отправлял своему родственнику, боевику ВСУ, данные о местонахождении российской военной техники.