Санкт-Петербург, , 13:10 — REGNUM Депутата муниципального совета одного из муниципальных образований Санкт-Петербурга задержали в рамках расследования уголовного дела о создании преступного сообщества по организации незаконной миграции и легализации более 100 тыс. иностранцев, сообщили 26 октября в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Мигранты в Петербурге 78.мвд.рф

По данным следствия, депутат муниципального совета внутригородского муниципального образования Петербурга создал преступное сообщество по изготовлению подложных документов о постановке на миграционный учет иностранных граждан. К делу он привлек троих мужчин и столько же женщин, все они задержаны.

«В составе преступного сообщества соучастники путем электронной передачи данных о постановке и снятии с миграционного учета, а также путем прямой подачи документов в соответствующие службы обеспечили постановку не менее 100 тыс. иностранных граждан на учет по месту пребывания в нежилых помещениях без их намерения фактически проживать в данных помещениях», — рассказали в СКР, добавив, что принимающей стороной выступили ряд организаций города, якобы оказывающих услуги по временному размещению граждан.

Отметим, что организатор преступного сообщества попытался скрыться от следствия на территории Рязанской области. Однако его задержали и сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения и предъявлении ему и соучастникам обвинения.

«В рамках расследования уголовного дела следственно-оперативной группой проведено около 30 обысков по местам жительства и работы подозреваемых, а также иных лиц», — добавили в пресс-службе ГСУ СКР по Санкт-Петербургу, уточнив, что следствием обнаружено и изъято травматическое оружие, компьютерная техника, печати организаций, различная документация.

По данному факту следствие возбудило уголовное дело по ст. 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»). В ходе следствия были установлены подозреваемые и соучастники, и возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)».

«Проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего и установление всех участников», — добавили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.