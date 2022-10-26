Кишинёв, , 13:02 — REGNUM При действующей власти Молдавии началась самая большая волна миграции в истории страны — 1,9% за год. Об этом 26 октября заявил в своём телеграм-канале экс-президент Молдавии, почётный председатель Партии социалистов Игорь Додон.

Додон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Этот отток населения уже очень сильно ощущается в этом году большинством экономических агентов, потерявших от нескольких десятков до нескольких сотен работников (в случае крупных предприятий)», — написал Додон.

Он отметил, что до этого в Молдавии были две волны эмиграции, вызванные ухудшением ситуации в стране, но текущая якобы превышает их. По мнению экс-президента, это вызвано «некомпетентностью» правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС) и основавшей её президента республики Майи Санду.

«Ещё немного, и в стране останутся только депутаты, министры ПДС во главе со своим президентом и несколько тысяч НПО-шников», — заявил бывший президент.

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