Москва, , 13:01 — REGNUM Телефонные переговоры с главой минобороны Индии Раджнатхом Сингхом провёл министр обороны России Сергей Шойгу. Об этом 26 октября сообщает Минобороны РФ в своём телеграм-канале.

Сергей Шойгу Kremlin.ru

Отмечается, что телефонный разговор глав оборонных ведомств России и Индии состоялся ранее 26 октября.

«Обсуждена ситуация на [территории б. УССР]. Генерал армии Сергей Шойгу довел до индийского коллеги свои озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны [Киева] с применением «грязной бомбы"», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что правительство России обсудит ратификацию соглашения с правительством Индии о мерах по охране технологий в связи с сотрудничеством в области космоса.