Мелитополь, , 13:03 — REGNUM Число пострадавших в результате взрыва у здания медиахолдинга «ЗаТВ» в Мелитополе Запорожской области увеличилось. Об этом 26 октября в своём телеграм-канале сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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«Число пострадавших в результате взрыва возросло до 12», — написал он.

Ранее сообщалось о шести пострадавших, в том числе 12-летнем ребёнке. По уточнённым данным, мощность взорвавшегося взрывного устройства составила не менее 15 кг.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 25 октября у здание местной телерадиокомпании взорвался припаркованный автомобиль.