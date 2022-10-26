Москва, 26 октября, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Сегодня, 26 октября, по состоянию на 12:20 по мск доллар на Московской бирже дешевеет на 0,15%, до 61,39 рубля. Евро прибавляет 0,38%, подрастая до 61,71 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Шахурин.

ИА REGNUM Рубль

«Укрепление евро к доллару на мировом рынке отражается и в курсах основных валют к рублю. Потребительские ожидания в США снижаются, что может стать для ФРС сигналом к более аккуратному ужесточению монетарной политики.

На этом фоне доллар слабеет, а интерес инвесторов перемещается в рисковые активы, в том числе и валюты развивающихся рынков.

Поддержку рублю продолжает оказывать налоговый период, но продажи валюты экспортерами уже пошли на убыль, так что к концу недели рубль может сдать позиции.

В то же время ожидаемая инфляция в России по данным опросов растет, так что оснований опасаться дальнейшего снижения ставки Центробанком пока нет, что поддержит российскую валюту», — считает эксперт.

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